Im Prozess um einen Anschlag auf das türkische Restaurant "Mangal" in Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft zehn Jahre Haft für den früheren Wirt gefordert. In ihrem Plädoyer sprach sie sich für eine Verurteilung unter anderem wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes in 15 Fällen aus, wie eine Sprecherin des Landgerichts Chemnitz mitteilte. Außerdem sollen 300.000 Euro eingezogen werden. Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch. Ihr Urteil wollen die Richter an diesem Dienstag sprechen.