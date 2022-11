Nachwuchs im Tierpark Seltenheit: Pinguine in Limbach-Oberfrohna brüten am zweiten Gelege des Jahres

Der Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna freut sich auf eine Nikolaus-Überraschung der besonderen Art. Gleich sechs Paare der Humboldt-Pinguine im Tierpark haben unverhofft und schon zum zweiten Mal in diesem Jahr Eier gelegt. Es sind zwölf an der Zahl – doch wie viele Küken werden schlüpfen? Schon jetzt macht sich Tierparkleiterin Claudia Terwort über die Zukunft der Tiere Gedanken.