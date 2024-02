In Lichtenstein im Kreis Zwickau sind am Montag dutzende Schüler einer Oberschule medizinisch betreut worden. Laut Polizei wurden zwei Kinder in ein Krankenhaus gebracht. Grund war demnach ein stechender Geruch, der zu Husten und Reizungen der Atemwege geführt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen könne es sich um Reizgas gehandelt haben, so die Polizei. Das Gas habe sich in der Mensa ausgebreitet. Bisher habe noch keine konkrete chemische Substanz nachgewiesen werden können, hieß es weiter.