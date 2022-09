Ein Klempner aus Döbeln muss sich seit Montag vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Dem 31 Jahre alten Mann wird versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Anfang Januar hatte er, in der Absicht sich selbst zu töten, die Gastherme in seinem Bad manipuliert und zudem mehrere Campinggaskartuschen geöffnet und Benzinkanister bereitgestellt. Mit einem Funken entzündete er das Gasgemisch, das daraufhin explodierte.