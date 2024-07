Mitarbeiterinnen der Sparkasse Chemnitz haben innerhalb von 24 Stunden zwei Enkeltricks verhindert. Das teilte das Geldinstitut am Mittwoch mit. Demnach konnte eine 84 Jahre alte Frau am Mittwoch vor einem Schaden in Höhe von 90.000 Euro bewahrt werden. Bereits am Dienstag bewahrten Bankangestellte einen 83 Jahre alten Chemnitzer vor einem Schaden in Höhe von 30.000 Euro. In beiden Fällen wurden Servicemitarbeitende auf die Fälle aufmerksam.



Die Sparkasse erklärte, man schule die Mitarbeitenden regelmäßig. So könnten sie gezielt die Kundinnen und Kunden ansprechen, wenn die ungewöhnliche Geldgeschäfte mit hohen Summen abwickeln wollen.