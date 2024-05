Im festgefahrenen Tarifstreit zwischen der Chemnitzer City-Bahn und der Gewerkschaft GDL wird erneut gestreikt. Der Streik soll am Freitag 18 Uhr starten, wie die GDL am Freitagnachmittag mitteilte. Wann er endet, will die GDL gesondert bekanntgeben.



Die GDL wirft der City-Bahn vor, Verhandlungen über eine 35-Stunden-Woche abzulehnen. Die City-Bahn teilte mit, einen Busnotverkehr einzurichten. Kunden sollen sich auf der Internetseite der City-Bahn über mögliche Einschränkungen informieren.

Bildrechte: Harry Haertel/haertelpress