Semperopernball Ballkleider made in Jahnsdorf im Erzgebirge

Bis auf die italienische Viskose sind die Kleider komplett sächsisch, sagt Modedesignerin Dorothea Michalk aus Dresden: "Ich wollte auch, dass die Kleider zum ersten Mal - und das ist neu - hier in Sachsen lokal produziert werden."

Gerade im Erzgebirge habe die Textilbranche vielen Menschen Arbeit gegeben. "Allein in Jahnsdorf haben 6.000 Schneiderinnen gearbeitet. Jetzt ist nur noch dieser Betrieb geblieben. Ich finde einfach schön, wenn solche Aufträge zeigen, was wir alles in Sachsen Tolles produzieren können."