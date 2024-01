Bekannt wurde Stephanie Stumph in den ZDF-Krimireihe "Stubbe – Von Fall zu Fall" als Serientochter Christiane Stubbe an der Seite ihres Vaters. Sie besetzte mehrere Rollen in verschiedenen Fernsehfilmen, trat aber auch als Moderatorin in MDR-Produktionen auf - so unter anderem bei der Riverboat-Talkshow. Der in Dohna bei Pirna geborene Tom Wlaschiha ist ein international bekannter Schauspieler - insbesondere durch Rollen in den Fernsehserien Game of Thrones und Stranger Things. Dem deutschen Fernsehpublikum ist der 50-Jährige als Darsteller in verschiedenen Filmen und Serien bekannt. Der Schauspieler lebt in Berlin und London.