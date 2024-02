Nach dreijähriger Pause findet am Freitag in Dresden wieder der Semperopernball statt. Die Veranstaltung war durch die Corona-Pandemie und nach inhaltlichen Unstimmigkeiten in den vergangenen Jahren ausgefallen. Nach diversen Eklats um Preisverleihungen und wieder aberkannte sogenannte Ballorden - etwa an den russischen Präsidenten Wladimir Putin - bekommt das Fest in diesem Jahr eine Neuauflage. Unter dem Motto "Lasst uns tanzen" soll beispielsweise in und vor der Oper wieder mehr getanzt werden, wie die Veranstalter mitteilten.