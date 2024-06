"Über allem steht, dass Burattino so phänomenal und wichtig für die künstlerische Ausbildung und Freizeitgestaltung der Jugendlichen ist", sagt Falko Köpp. Der Theaterpädagoge und Regisseur schwärmt vom theaterpädagogischen Zentrum Burattino im erzgebirgischen Stollberg. Es war zu DDR-Zeiten ein Pioniertheater, erschöpfte sich lange in einer Märchenwelt. Noch mehr schwärmt Köpp deshalb von den Darstellerinnen und Darstellern des Stollberger Gymnasiums, die seit 2020 seinen Schwenk in Richtung eines emanzipatorischen, künstlerisch ambitionierten Theaters mittragen und umsetzen.