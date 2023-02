Chemnitz Tuberkulose-Erkrankung bei weiteren Pflegeschülerinnen bestätigt

Im Zusammenhang mit einer an Lungentuberkulose erkrankten Chemnitzer Pflegeschülerin haben sich zwei weitere Verdachtsfälle bestätigt. Auch bei diesen beiden Erkrankten handele es sich um Pflegeschülerinnen, wie die Stadt Chemnitz am Freitag mitteilte. Weitergehende Untersuchungen im Krankenhaus hätten bei ihnen ebenfalls eine Lungentuberkulose ergeben. Damit sind nun insgesamt vier Personen in Chemnitz im Umfeld der Pflegefachschule an Lungentuberkulose erkrankt.