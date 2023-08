Die Polizei fragt: Wer hat am 15. August 2023 in der Zeit von 15:10 Uhr, bzw. in der Zeit vor und nach dem Angriff im Bereich der Parkanlage Helbersdorfer Straße in Chemnitz und deren näheren Umgebung Feststellungen gemacht, welche bei der Aufklärung der Straftat und der Ermittlung der Täter helfen können? Gab es auffällige Personenbewegungen, Personengruppen oder Fahrzeuge, welche mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten? Gab es Zeugen für das Tatgeschehen oder die Zeit vor und nach dem Angriff, welche das Opfer und dessen Verhalten beobachten konnten?



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 0800 855 2055 telefonisch, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.