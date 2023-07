Die Planungen für das deutsche Wasserstoff-Kernnetz sehen derzeit keine Anbindung von Chemnitz und Südwestsachsen vor. Die Stadt Chemnitz und die Wirtschaft befürchten benachteiligt zu werden. Chemnitz sei ein wichtiger Industriestandort mit vielen Unternehmen, die einen Bedarf an Wasserstoff hätten, sagt Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) am Freitag: "Es ist ungemein wichtig, dass wir an dieses Kernnetz angeschlossen werden. Wir müssen jetzt laut die Stimmen erheben und die Bedarfe der Region anzeigen, aber auch politisch Druck machen, damit Chemnitz und Südwestsachsen nicht erneut vergessen werden."

In der aktuellen Planung für das Wasserstoff-Kernnetz ist die Region Chemnitz und Südwestsachsen nicht an das Leitungssystem angeschlossen. Bildrechte: FNB Gas

Der Energieversorger Eins Energie sieht eine große Bedeutung im Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz. Es sei von größter Bedeutung für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung in der Region, so Geschäftsführer Roland Warner. Er ärgert sich, dass die Stadt wieder vergessen wird, wie bei der Autobahn 72 und der ICE-Anbindung. "Wir müssen einfach gemeinsam aufschreien. Wir müssen sagen 'so geht es nicht', dass Chemnitz und die Region wiederholt außen vor gelassen wird bei wichtigen Entwicklungen." Eine Umrüstung der Gasleitungen zur Verteilung des Wasserstoffs in die Region ist laut Warner einfach und kostengünstig möglich.