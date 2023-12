Vera-Cosima Gutmann steht im Schauspielhaus Chemnitz für das diesjährige Weihnachtsmärchen "Jorinde und Joringel" auf der Bühne. Die 27-Jährige spielt die Jorinde und damit eine der Hauptrollen. Das bedeutet in der Vorweihnachtszeit fast jeden Tag aufzutreten, manchmal auch zweimal am Tag. "Das Weihnachtsmärchen spielen wir am 23. Dezember doppelt, am 24. haben wir tatsächlich frei", erzählt sie. Dafür steht schon am ersten Feiertag die nächste Aufführung auf dem Plan.