Bildrechte: MDR/L. Müller

Im Hof Mahlitzsch bei Nossen fressen die Milchkühe augenscheinlich ganz entspannt ihr Futter. Einige Tiere haben sich zum Wiederkäuen abgelegt, in einem abgegrenzten Gatter steht ein Zuchtbulle und flehmt. Mit vorgezogenen Lippen prüft er, ob deckungsbereite Kühe im Stall sind.



Zwei Mal am Tag - morgens und abends - werden die Milchkühe gemolken, erzählt Stallleiter Friedrich Matthes. Ob Weihnachten, Ostern, Urlaubszeit oder Wochenende interessiert die Rinder nicht - für die Bauern sind das demzufolge ganz normale Arbeitstage. Und so werden zwei Mitarbeitende auf dem Bio-Hof auch zu Weihnachten im Kuhstall sein, zwei andere versorgen über den Jahreswechsel die Tiere. Auch ausschlafen fällt aus: Ab 5 Uhr wird zum ersten Mal gemolken.

80 Milchkühe werden jeden Tag zwei Mal gemolken

Die etwa 80 Milchkühe sind an diese Zeiten gewöhnt, kommen dann schon von selbst zum Melkstand. Dort gibt es Platz für jeweils sechs Kühe. "Wir haben die Tiere immer genau im Blick und schauen, ob es ihnen gut geht", sagt Auszubildende Clara Baumgart. Die Mitarbeiter kennen ihre Kühe so gut, dass sie auch an deren Verhalten genau zu deuten wissen. Nach dem Melken geht für die Kühe die Routine weiter, dann können sie sich aufs Futter freuen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Alle Rinder dürfen Hörner tragen