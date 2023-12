Eine junge Frau schubst vier Jungs in einer Schaukel an. Die Kinder jubeln laut. Christiane Uhlig arbeitet seit vier Jahren im Kinder- und Jugendhaus "Gert Fröbe" in Zwickau-Planitz. Zuvor war die 32-Jährige in einer Bank beschäftigt. "Trotzdem hat immer irgendetwas gefehlt", sagt Uhlig. Viel Geld zu verdienen sei ihr nie wichtig gewesen, sondern das Zwischenmenschliche. Ein Wechsel musste her. Nun studiert sie berufsbegleitend soziale Arbeit und Sozialpädagogik. Kein einfacher Schritt, sagt sie heute: "Ich habe nochmal bei Null angefangen."