Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten rückte am frühen Sonntagmorgen zum neu eröffneten Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln an. Gegen 5:20 Uhr hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst, wie Gemeindewehrleiter Steffen Janasek sagte. Doch schnell stellte sich heraus: Fehlalarm. Die Brandmeldeanlage sei ausgelöst worden, weil der Bäcker sich auf den erwarteten Besucheransturm vorbereitet hatte. Er war bereits in der Backstube zugange. Durch die Hitze beim Öffnen des Ofens löste der Brandmelder aus.