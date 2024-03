Mit der Eröffnung des neuen Ausflugsziels startet in Döbeln eine neue Buslinie, wie das Landratsamt Mittelsachen mitteilt. Sie verbindet den Hauptbahnhof mit dem Freizeitpark und hat Anschluss an die Züge Richtung Chemnitz, Elsterwerda und Leipzig sowie an die Busse nach Freiberg und Meißen.



"Es ist ein attraktives Angebot für die Besucherinnen und Besucher. Innerhalb von sieben Minuten sind sie vor Ort - schneller geht es kaum. Ich freue mich, dass von Anfang an eine wunderbare Vertaktung mit den Zügen und dem PlusBus erfolgt", sagte Landrat Dirk Neubauer. Es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Mittelsachsen für den Stadtverkehr Döbeln.