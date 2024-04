In Döbeln ist der neue Landesrechnungshof offiziell eingeweiht worden. Bei der feierlichen Schlüsselübergabe am Mittwoch haben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann und Landtagspräsident Matthias Rößler zusammen mit dem Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofs Jens Michel (alle CDU) Samen für eine bienenfreundliche Blumenwiese vor dem neuen Gebäude ausgestreut.

Der Rechnungshof war im Januar von Leipzig in die mittelsächsische Stadt umgezogen . Die rund 160 Beschäftigten arbeiten seit Anfang des Jahres am neuen Standort.

Der Umzug des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln wurde im Jahr 2012 vom Sächsischen Landtag beschlossen. Platz findet die Behörde in einem sanierten und modernisierten Kasernengebäude aus dem Jahr 1888 in einem einstöckigen Anbau. In das Objekt flossen insgesamt 23 Millionen Euro, davon 4,27 Millionen Euro aus Fördermitteln.