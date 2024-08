Mit drastischen Worten kritisiert Chrupalla die Außenpolitik von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die sich "wie eine Elefantin mit Trampolin im Porzellanladen" verhalte. Oppositionsführer Friedrich Merz wirft er vor, er habe "seine Vergangenheit als Black-Rock-Lobbyist" nie abgelegt. Damit spielt er auf die Vergangenheit des CDU-Bundesvorsitzenden als Aufsichtsrat bei der einflussreichen Fondsgesellschaft "Blackrock" an. Deutschland habe durch Sozialabgaben an ukrainische Flüchtlinge und Militärhilfen "mehr als genug" Geld an die Ukraine gezahlt: "Die Ukraine ist nicht das 17. Bundesland der Bundesrepublik Deutschland", so Chrupalla.

Die Ukraine ist nicht das 17. Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Tino Chrupalla AfD-Bundessprecher

Weidel will "zweites 1989"

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Die von den Anhängern laut beklatschte Schlussrednerin Alice Weidel bezeichnet Dresden als "Stadt der klügsten Köpfe". Neben vielen Erfindungen sei Dresden auch für das Blaue Wunder bekannt, sagt Weidel schmunzelnd. Und fügte lauter hinzu: "Und das blaue Wunder wird nicht nur in Dresden passieren, am Sonntag, sondern in ganz Sachsen und Thüringen." In Sachsen und Thüringen entscheide sich die Zukunft ganz Deutschlands, so Weidel. Man brauche "ein zweites 1989", so Weidel in Anspielung auf die Friedliche Revolution.

Und das blaue Wunder wird nicht nur in Dresden passieren, am Sonntag, sondern in ganz Sachsen und Thüringen! Alice Weidel AfD-Bundessprecherin

Weidel bezeichnet Gegendemonstranten als "Ausfluss"

Als die Gegendemonstranten "Nazis raus" skandieren, greift Alice Weidel das auf und bezeichnet diese als "Ausfluss" und "Schlägertrupps des Politbüros". Die AfD sei gegen jede Form von Extremismus: "Wir sind gegen Rechtsextremismus, wir sind gegen Islamismus, wir sind gegen Linksterrorismus!" Wäre die AfD in der Regierung, würde die "Antifa" verboten, so Weidel.

Weidel fordert Aufnahme- und Einwanderungsstopp

Den Anschlag von Solingen nutzt sie für einen Angriff in Richtung Union: Der Attentäter hätte längst abgeschoben werden müssen, doch die CDU-geführten Behörden in NRW hätten "einfach ein Auge zugedrückt", so Weidel. Das vor wenigen Tagen von der Ampel vorgelegte Asyl- und Migrationspaket bezeichnet Weidel als "die reinste Panik vor den Landtagswahlen". Hätte man den politischen Willen gehabt, hätte man die beschlossenen Maßnahmen schon früher durchsetzen können, so Weidel. Anschließend wiederholt Weidel ihre Forderung nach einem fünfjährigen Aufnahme- und Einbürgerungsstopp bei gleichzeitiger Schließung der Grenzen.

Zwei Männer zeigen Hitlergruß

Nach der Veranstaltung haben zwei Teilnehmer nach Polizeiangaben den Hitlergruß gezeigt. Ein 33- und ein 26-Jähriger müssen sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Einem 50-Jährigen wird zudem Beleidigung vorgeworfen. Außerdem ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen, der während der Kundgebung den sogenannten "Kühnengruß" gezeigt haben soll - eine Anwandlung des Hitlergrußes.