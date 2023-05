Weil sie in der Jugendbegegnungsstätte des ehemaligen NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau den Hitlergruß gezeigt haben und in sozialen Netzwerken ein Foto davon geteilt haben sollen, sind in Leisnig sechs Schüler einer neunten Klasse der Schule verwiesen worden. Das bestätigte der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, Clemens Arndt, auf Anfrage von MDR SACHSEN. Zwar hätten nicht alle Schüler den Gruß gezeigt, seien aber an der Aktion beteiligt gewesen.

In der Jugendbegegnungsstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz sollen zwei Jugendliche aus Leisnig in Mittelsachsen den Hitlergruß gezeigt haben. Bildrechte: dpa