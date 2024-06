Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, wie Polizeisprecherin Jana Ulbricht von der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Für Dienstag planen die Beamten erneut einen Großeinsatz. "Wir werden nochmal in dem Bereich der Stadt suchen, den wir noch nicht so detailiert in Augenschein nehmen konnten."

Bildrechte: Polizei Sachsen

Mehrere hundert Einsatzkräfte sollen sich an der Suche beteiligen, auch eine Drohne werde zum Einsatz kommen und möglicherweise ein Suchhund. Je nach Einsatzlage könne auch ein Hubschrauber angefordert werden. Danach seien punktuelle Suchmaßnahmen geplant, so Jana Ulbricht von der Polizeidirektion Chemnitz, je nachdem was es für Hinweise gebe oder was die Ermittlungen ergeben würden.

Ermittlungen gegen Schule laufen

Das ukrainische Mädchen war vergangenen Montag früh nicht in der Schule angekommen. Am Abend dann hatte die Mutter die Polizei alarmiert. Seitdem suchen die Beamten das vermisste Kind. Zudem ermittelt die Schulaufsichtsbehörde gegen die Schule des Mädchens. Es werde geprüft, warum die Meldekette nicht eingehalten worden sei. Die Schule soll weder der Mutter noch der Polizei mitgeteilt haben, dass das Mädchen an dem entsprechenden Tag nicht in der Schule angekommen sei.