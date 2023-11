Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mundart-Wettbewerb "Dippl" ist das Erzgebirgswort 2023

05. November 2023, 16:55 Uhr

Die Mundart des Erzgebirges gilt als hohes, aber bedrohtes Gut, das erhalten werden soll. Daher ist am Sonntag zum siebenten Mal das Erzgebirgswort des Jahres in Thum gekürt worden. Die Wahl fiel aufs "Dippl", was so viel heißt, wie Tasse oder kleiner Pott mit Henkel.