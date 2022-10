Im Frankenberger Ortsteil Mühlbach ist in der Nacht zum Sonntag ein Lager mit Strohballen in Flammen aufgegangen. Feuerwehr-Einsatzleiter Tino Hocke sagte, beim Eintreffen der Feuerwehr hätten die Strohballen "lichterloh in Flammen" gestanden. 40 Feuerwehrleute, Polizei und der städtische Bauhof waren vor Ort. Mit einem Radlader wurde das Stroh auseinandergezogen und danach gelöscht.