Bildrechte: MDR/Anett Linke

Innenstadtbelebung "Summer of Pioneers": Wie geht es weiter in Mittweida?

Hauptinhalt

04. Februar 2024, 09:00 Uhr

Zum "Summer of Pioneers" hatte Mittweida Menschen eingeladen, die mit ihren unkonventionellen Ideen frischen Wind in die Stadt bringen sollten. Rund 20 Frauen und Männer testeten ein halbes Jahr das Leben in der mittelsächsischen Kleinstadt und schoben verschiedene Projekte an. Doch was ist von den Ideen geblieben, nachdem die Pioniere die Stadt wieder verlassen haben?