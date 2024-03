Bei dem Investor handelt es sich um den Gastronom João Grincho, der in Burgstädt lebt und ursprünglich aus Portugal stammt. Er sei vor geraumer Zeit auf die Stadt zugekommen und habe laut Burgstädts Bürgermeister Lars Naumann nach Möglichkeiten gesucht, sich in der Stadt anzusiedeln.

Laut einem Bericht der Freien Presse soll der Verkaufspreis für das Grundstücks in der Lindenstraße bei etwa 47.000 Euro liegen, die Investitionskosten sollen sich in Höhe von etwa 700.000 Euro bewegen.



Die neue Nudelfabrik in Burgstädt solle demnach eine Erweiterung der Nudelfabrik in Taura sein, die von der Frau des Investors, Diana Grincho im dortigen Bürgerhaus betrieben wird. Gerechnet werde mit einer Bauzeit von etwa 18 Monaten.