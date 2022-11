Warum profitieren große Projektierungsbüros, Hersteller und Energiekonzerne von Solar- oder Windkraftanlagen, aber nicht die Menschen in den Dörfern, die jeden Tag da drauf schauen müssen? Das haben sich Kristina Wittig und ihr Ehemann in Hermsdorf bei Rossau immer wieder gefragt. Sie verfolgten den Streit in der Nachbargemeinde Kriebstein um einen Solarpark, der vom Gemeinderat abgelehnt wurde. "Da kommen Projektierer in die Sitzungen, suchen große Flächen. Die Menschen sehen fruchtbare Äcker und Natur in Gefahr, es gibt auch Neid und am Ende lehnen sie das Projekt ab. Es fehlt die Bürgerbeteiligung. Die Gewinne aus dem Stromverkauf müssen hier in Mittelsachsen bleiben", verlangt Wittig.