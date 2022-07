Für Besucherinnen und Besucher des Miniatur-Parks "Klein-Erzgebirge" soll es noch in diesem Jahr wieder ein gastronomisches Angebot geben. Das hat der IT-Unternehmer Lars Faßmann aus Chemnitz angekündigt. Er hatte am Mittwoch den Kaufvertrag für das "Haus am Klein Erzgebirge" mit der zahlungsunfähigen Erzgebirgs-Miniaturschau-Oederan GmbH unterzeichnet. Dieser erhält 280.000 Euro.