Pandemie macht aus Not eine Idee

Kurzerhand haben sie entschieden, sich eine provisorische Anlage aus alten Matratzen in den Garten zu bauen, um den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. Aus Sicherheitsgründen war diese Lösung aber nicht von Dauer.



Der Bau wurde größer gedacht: Mit finanzieller Unterstützung des Landessportbundes gelang es, eine richtige Stabhochsprunganlage aus gebrauchten Ersatzteilen heranzuschaffen und im Garten zu installieren. Zur Eröffnung reisten sogar Stabhochspringer aus Hamburg an.

Bildrechte: MDR SACHSEN/Luis Brandner

Inzwischen trainieren auch auswärtige Sportler in Herrmanns Garten. Die dortige Trainingsanlage war rückblickend eine gute Entscheidung. Denn Familie Herrmann ist nicht einfach nur sportbegeistert, sondern auch ambitioniert. Die Großeltern Lutz und Petra und ihre erwachsenen Kinder treten für ihren Heimatverein SG Vorwärts Frankenberg oder für Deutschland in ihren jeweiligen Altersklassen regelmäßig bei nationalen und internationalen Meisterschaften im Stabhochsprung und im Zehnkampf an.

Medaillenregen und viel Spaß

Von den Masters-Europameisterschaften im Jahr 2023 in Italien brachte die sportliche Familie gleich sechs Medaillen mit zurück nach Frankenberg. Dabei stach Sohn Matti Herrmann heraus, der im Folgejahr den Zehnkampf-Weltmeistertitel in der Altersklasse M40 im schwedischen Göteborg gewann und Vizeweltmeister im Stabhochsprung wurde. Trotz dieser Erfolge steht der "Spaß an der Freude" bei Familie Herrmann weit vorn. Bester Beweis dafür ist der Schnaps, der bei guten Leistungen gerne einmal ausgeschenkt wird, wie der "Trainer" mit einem Augenzwinkern berichtet. Bildrechte: MDR SACHSEN/Luis Brandner

Wir sind alle auf dem Sportplatz groß geworden. Matti Herrmann Vize-Weltmeister im Stabhochspringen aus Frankenberg