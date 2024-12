Die Bergakademie Freiberg will ihre Expertise in ein deutsch-serbisches Projekt zum Lithium-Abbau einbringen. "Denn, das, was wir auch im Zinnwald machen würden, könnten wir auch in Serbien umsetzen", sagte der Institutsdirektor für Technische Chemie, Martin Bertau dem MDR. An der Bergakademie habe man das zukunftsweisende COOL-Verfahren entwickelt.



Dabei werde bei der Lithium-Gewinnung kein klimaschädliches CO2 freigesetzt, sondern verbraucht. Anschließend werde nach einigen weiteren Arbeitsschritten das Rohprodukt gewonnen, das sogenannte Lithiumkarbonat. Dieses sei von der Qualität her so, dass es direkt für die Herstellung von Batterien eingesetzt werden kann, ohne extra "aufgereinigt" zu werden. Zudem funktioniere das Verfahren nur mit erneuerbaren Energien, ohne fossile Rohstoffe und CO2-Emissionen.