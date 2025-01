In Freiberg ist am Montag die Briefwahl für die Landratswahl in Mittelsachsen gestartet. Wie die Silberstadt auf ihrer Internetseite mitteilte, bleibt das barrierefreie Briefwahlbüro im Rathaus drei Wochen lang bis zum 24. Januar geöffnet. Dort könne die Briefwahl beantragt und durchgeführt werden. Zuerst hat die "Freie Presse" berichtet. Dem Internetportal "Online-Buerger-Service" zufolge lassen sich alternativ die Unterlagen per Post oder in einigen Orten mit der "Meine Gemeinde App" anfordern.