Doch Matthias Kröger hat das Problem gelöst mit einer Macadamia-Nussknackmaschine. Der Prototyp sieht aus wie eine Getreidemühle für den Hausgebrauch mit Kurbel und Trichter, allerdings aus Metall. Die Nüsse werden im Inneren mittels einer Drehscheibe geführt und waagerecht an einem Schneidwerkzeug vorbeigeführt. "Wir spalten die Nuss auf. Das heißt, wir drücken mit einer Schneide einen Ritz in die Nussschale rein. Das geht so ähnlich wie bei einer Axt, dass sich die Schneide nach hinten verbreitert. Dadurch wird die Nussschale auf Zug gebrochen und ich drücke gar nicht auf den Kern. Dadurch bekomme ich eine hohe Quote an heilen Nüssen raus."