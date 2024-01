Die Kunstschau "Gegenwarten" kehrt von Juni bis September 2024 mit zeitgenössischer Kunst wieder an öffentliche Orte in Chemnitz zurück, vier Jahre nach ihrer Premiere 2020. Unter dem Titel "New Ecologies" setzten sich Künstlerinnen und Künstler diesmal mit den Themen Klima, Ökologie und Nachhaltigkeit auseinander, so die Kunstsammlungen Chemnitz am Donnerstag bei ihrem Ausblick auf das Jahr 2024.