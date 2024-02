Böhmermann sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt, weil der Bio-Imker Rico Heinzig aus Meißen mit seinem Bild und Namen für einen Honig warb, den der in einem Lebensmittelmarkt in Dresden vertrieb. Der Moderator warf dem Imker Kommerzialisierung vor. Der wiederum sah seine Aktion als Satire und von der Kunstfreiheit gedeckt.

Sollte das Urteil rechtskräftig werden, trägt Böhmermann laut Landgericht Dresden die Kosten des Verfahrens. Ob der Streit in die nächste Instanz am Oberlandesgericht Dresden weitergeht, war zunächst offen. Imker Rico Heinzig ging vor dem Prozesstag davon aus. "Ich rechne damit, dass Herrn Böhmermanns Anwälte die nächste Instanz, also das OLG, anrufen werden. Bislang hat Herr Böhmermann nie klein beigegeben", sagte er. Persönlich anwesend war der Imker im Gericht am Donnerstag nicht, auch Böhmermann fehlte, ebenso die Anwälte der beiden.