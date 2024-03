Während der Honigstreit zwischen dem TV-Satiriker Jan Böhmermann und dem Imker Rico Heinzig in die nächste Instanz geht, sammelt der Bienenzüchter Spenden. Innerhalb von wenigen Tagen seien mehr als 32.500 Euro zusammengekommen, sagte Heinzig am Freitag. Mit der Kampagne erhofft er sich finanzielle Hilfe. Heinzig hatte mit mindestens 20.000 Euro Spenden für Prozesskosten geplant. "Unser Ziel ist weit überholt, und es hört und hört nicht auf", sagte Heinzig. Er wolle das übrige Geld "sinnstiftend für eine oder viele gute Sachen" einsetzen.

Das Landgericht Dresden hatte Heinzig am 8. Februar in erster Instanz Recht gegeben, doch Böhmermann ging in Berufung. Er will dem Bio-Imker aus Meißen verbieten lassen, mit seinem Konterfei und Namen für Honig zu werben. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das satirische Vorgehen des Bienenzüchters in Reaktion auf eine Sendung des "ZDF Magazin Royale", die Böhmermann moderiert, nicht die Persönlichkeitsrechte des Fernsehmoderators verletze. (AZ: EV 3 O 2529/23). Die öffentliche Satire des Imkers sei im konkreten Fall berechtigt, weil sie an ein aktuelles gesellschaftliches Ereignis und Thema anknüpfe.