Mehrere Verletzte und Totalschaden an zwei Fahrzeugen sind die Folgen eines schweren Unfalls auf der Staatsstraße 200 bei Mittweida. Wie die Polizei in Chemnitz am Dienstag mitgeteilt hat, war am Montagnachmittag zwischen Mittweida und Ottendorf ein 72 Jahre alter Autofahrer nach einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geraten und mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert.