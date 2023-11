"Bei uns ist ab der achten so viel Unterricht ausgefallen, dass wir noch maximal zwei oder drei Tage in die Schule gegangen sind pro Woche", erzählt Friedrich Wokatz. "An den Tagen hatten wir dann auch nur drei bis vier Stunden. Sie hatten einfach nicht genug Lehrer, um Unterricht für alle anzubieten." Friedrich entschied sich, die Schule nach der neunten Klasse zu verlassen. "Lieber ein gutes Zeugnis in der neunten Klasse als ein schlechtes in der zehnten", begründet er seine Entscheidung. Bei Niclas Schneider und Justin Mankowski sah es nicht viel besser aus.