Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, war Beamten am Freitagabend in Chemnitz ein Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen. Da sich der Fahrer einer Kontrolle entzog, nahm die Polizei die Verfolgung des Audi A4 auf. Der Mann flüchtete zuerst über die Autobahn in Richtung Leipzig bis zur Abfahrt Penig. Daraufhin nahm er die B175 Richtung Glauchau, wo er wieder auf die A4 in Richtung Chemnitz auffuhr. An der Abfahrt Wüstenbrand verließ er die Autobahn und blieb schließlich in einem Wildzaun im Rabensteiner Wald stecken. Von dort versuchte er weiter zu Fuß zu flüchten, konnte aber kurz darauf gefasst werden.