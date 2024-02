Die Bilder in den sozialen Netzwerken sprechen eine deutliche Sprache: Ein Haufen geborstenes und verbeultes Stahlblech, deutliche Spuren am Rathaus-Mauerwerk und ein großer Metallsplitter, der in der Außenwand eines gegenüberliegenden Ärztehauses steckt.



Auerbachs Oberbürgermeister Jens Scharff ist schockiert über das Ausmaß der Briefkastenssprengung. "Natürlich stelle ich mir die Frage: Warum machen das Menschen? Aber ich finde keine Antwort darauf. Es hätten Menschen verletzt werden können." So etwas bei der Sprengung eines Briefkastens in Kauf zu nehmen, könne man als Anschlag bezeichnen.