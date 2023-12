Geld abheben in der Nacht wird zur Herausforderung. Wie die Ostsächsische Sparkasse mitteilte, habe man aus Sicherheitsgründen entschieden, alle Geldautomaten in den Nachtstunden abzuschalten. Auch würden die Foyers zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen. Bisher sei die Maßnahme bei etwa der Hälfte der Standorte bereits umgesetzt, die restlichen folgten in den kommenden Wochen.

Mit der nächtlichen Schließung soll die Sprengung von Automaten durch Kriminelle verhindert werden. In der Vergangenheit hatte mehrmals Kriminelle Bankautomaten in Deutschland zur Explosion gebracht, um an die Geldkassetten zu kommen. So betraf das in diesem Jahr im April eine Sparkassenfiliale in Wilsdruff und im September eine Filiale in Glashütte. Es kam dabei zu Sachschäden.