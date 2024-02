Die Vogtländer haben viele Wünsche für ihre Region, darunter sichere Arbeitsplätze, Perspektiven für den Tourismus und Zukunft für die Schulen im Landkreis. Das sind einige der Ergebnisse der Zehn-Punkte-Umfrage im Vogtland. Insgesamt hatten sich knapp 8.000 Menschen an der Befragung nach dem Motto "Jetzt entscheiden Sie" beteiligt. Das Stimmungsbild werde in künftige kommunalpolitische Entscheidungen einfließen, versprach Landrat Thomas Hennig (CDU) bei der Präsentation am Montag in Plauen.