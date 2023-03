Auf die Kottengrüner Spur kamen die Beamten durch die Auswertung des Einsatzes in Satzung am 16. März. In beiden Fällen richten sich die Ermittlungen gegen einen 42 Jahre alten Mann, der bereits Ende Februar von der bayerischen Polizei festgenommen wurde und sich seitdem in Untersuchungshaft befindet.

In diesem Haus im vogtländischen Kottengrün entdeckte die Kriminalpolizei die umfangreiche Cannabisplantage. Bildrechte: daopix/David Rötzschke