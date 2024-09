Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Summerschool Rat und Retusche gegen Geigen-Risse: Instrumentenbauer lernen in Markneukirchen

08. September 2024, 09:00 Uhr

Seit 350 Jahren werden Geigen und Gitarren im Vogtland hergestellt. Altes Insiderwissen ist in Markneukirchen reichlich vorhanden, neues kommt für Instrumentenbauer immer wieder dazu. Weil aber niemand alles wissen oder sich selbst beibringen kann, treffen sich bis Mitte September Instrumentenmacher aus dem In- und Ausland zum Erfahrungsaustausch. Denn auch in der Schweiz und andernorts in Europa wissen Experten, wie man wertvolle Instrumente baut und erhält.