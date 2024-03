Jörg Wachsmuth fliegt mit den Fingern über die Ventile seiner Tuba. Der Musiker der Dresdner Philharmonie gilt als einer der besten Basstubisten unserer Zeit. Der Honorarprofessor an der Hochschule für Musik in Dresden hat in Sachsen die Schirmherrschaft für das Instrument des Jahres übernommen. Die Tuba sei dafür zurecht ausgewählt worden, findet er.