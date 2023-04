Berufsorientierung Girls Day im Vogtland: "Ich werde Chefin"

"Ich werde Chefin": Dieses Motto ist am Donnerstag im Vogtland ganz groß geschrieben worden. Hintergrund ist eine Idee der IHK Plauen für den "Girls Day" – also den Tag, an dem Mädchen traditionell die Möglichkeit bekommen, in Jungs-Berufe reinzuschnuppern. Schülerinnen ab der 8. Klasse sollte Lust aufs Unternehmertumt und die eigene Firma gemacht werden.