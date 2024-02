Gleichzeitig sieht er eine Aufwertung der Region in dieser Mega-Veranstaltung. "Das wertet das ganze Umfeld noch einmal auf und zeigt, was in der Arena alles möglich ist." Gleichzeitig sei es in einem Winter ohne Schnee wichtig für die Hotels, wenn Gäste zu einem solchen Anlass nach Klingenthal kämen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

IFA Ferienpark Schöneck: Jeder profitiert

Im IFA Ferienpark Schöneck sind alle Zimmer wegen der Winterferien belegt. Eine der Eishockey-Mannschaften hat Hotel-Chef Martin Lenßner trotzdem noch unterbringen können. "Man kann dem Veranstalter nur ein Riesenlob aussprechen. Jeder aus der Region, sei es die Tankstelle, der Supermarkt und natürlich wir als Hotel, profitiert davon."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hotelchefin: Region muss bekannter werden

Die Inhaberin des Hotels "Haus am Ahorn" in Kottenhaide, Diana Kautzsch, erlebte bislang eine durchwachsene Wintersaison. Am Wochenende hat sie ein volles Haus.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Wir haben selbst zwei Eishockey-Mannschaften im Haus zu Gast. Damit sind wir voll ausgebucht. Einige Individualgäste haben wir auch, die sich die Spiel anschauen wollen." Nach einer schlecht gebuchten Zeit durch den Schneemangel seien die vielen Gäste wunderbar für das Hotel. "Es ist toll, dass so ein Event bei uns stattfindet, was die Region bekannter macht."

Die Gäste kämen normalerweise zum Skifahren ins Vogtland, was in diesem Jahr schwierig gewesen sei. Einig seien sich die Hoteliers, dass die Region mehr touristische Aufmerksamkeit braucht. Das "Hockey Outdoor Triple" ist für Diana Kautzsch ein Schritt in die richtige Richtung.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK