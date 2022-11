Die Zukunft des insolventen Krankenhauses in Reichenbach im Vogtland ist weiter unklar. Bei einem Krisengipfel konnte bislang keine Lösung für die Klinik gefunden werden. Für ein Konzept, das zumindest den Standort in anderer Form sichern könnte, müsse schnell eine Zwischenfinanzierung her, verlangt Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU).