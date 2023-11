Die Gesamt-Baukosten belaufen sich auf 12,5 Millionen Euro, sagte Torsten Stolpmann, Vorstand des Trägervereins Lebenshilfe Reichenbach. In der neuen Werkstatt mit 160 Plätzen würden die Menschen mit verschiedenen Handicaps auf eine mögliche Wiedereingliederung auch in den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Der Bau solle im Frühjahr 2024 starten. Der Verein hatte sich jahrelang für den Neubau eingesetzt. Wie Stolpmann MDR SACHSEN sagte, ist auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sagte zur Übergabe des Förderschecks in Höhe von 6,8 Millionen Euro: "Der Neubau ermöglicht Menschen mit Behinderung das Arbeiten in einer zeitgemäßen Produktionsumgebung". Köpping sprach von einem Meilenstein bei der Förderung von Investitionen, die Menschen mit Behinderungen eine Teilhabe ermöglicht. "In Zeiten anstehender Veränderungen wollen wir damit deutlich machen: Die Werkstätten haben eine Zukunft", so Köpping.