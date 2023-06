Mindestlohn ist wichtig, aber wenn ich in den Werkstätten den Mindestlohn bezahle, hat das immer noch nicht den Aufbruch eines exklusiven Systems zur Folge. Es ist immer noch ein geschützter Raum, in dem gearbeitet wird, nur diesmal mit dem Unterschied des Mindestlohns. Ich glaube, das würde die Diskussion erheblich verkürzen und würde sie auch nicht in die Richtung bringen, in die wir eigentlich hinwollen – nämlich den inklusiven Arbeitsmarkt.