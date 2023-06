In Plauen ist am Freitag eine historische Leuchtreklame wieder in Betrieb genommen worden. Der Schriftzug "Plauener Spitze bekannt auf dem Weltmarkt" prangt weit sichtbar auf dem Dach eines ehemaligen Textilbetriebes in der Plauener Eltsteraue. Der Schriftzug ist nach Angaben der Stadt circa 34 Meter lang. Er stammt aus dem Jahre 1974 und wurde zuletzt aufwendig saniert.